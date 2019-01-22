Глава РУСАДА допустил возможность новых потерь медалей Сочи-2014

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что Россия «вполне возможно» потеряет медали Олимпийских игр 2014 года после проверки экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных Московской антидопинговой лаборатории. Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс».

«Вполне возможно, мы потеряем что-то в медальном зачете, но наследие сочинской Олимпиады у нас никто не отберет», — заметил Ганус. Он также сказал, что Игры в Сочи оказались одними из лучших с точки зрения организации, однако подчеркнул, что нужно разбираться «со скелетами в шкафу».

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Так Ганус отреагировал на решение WADA сохранить статус соответствия РУСАДА. Одним из условий было предоставление экспертам Всемирного агентства доступа к базе данных Московской лаборатории. Пробы были переданы представителям WADA 18 января, их проверкой займется иностранная лаборатория. Процесс должен завершиться к 30 июня 2019 года.

Изначально пробы из Московской антидопинговой лаборатории WADA должно было получить до 31 декабря, однако российская сторона сорвала дедлайн. Оборудование независимых экспертов не прошло сертификацию, из-за чего они не получили доступ к базе. Вскоре этот вопрос был решен.

Из-за расследования о существовании государственной допинговой системы Россия в ноябре 2017 года потеряла первое место в общем зачете сочинской Олимпиады. Однако в феврале прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) вернул золото Игр Александру Легкову в лыжных гонках и Александру Третьякову в скелетоне. В активе россиян вновь оказалось 11 золотых медалей, что позволило команде вновь возглавить неофициальный зачет.

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