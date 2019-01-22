Спорт
 
Последние новости
Режиссера черной комедии о блокадном Ленинграде заподозрили в коррупции
Стюардессы отнеслись к чернокожей рэперше «как к животному» и прослыли уродинами
Врач продлил на месяц жизнь умирающего пациента и поплатился
Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов
Названы самые необычные вакансии для россиян
Мошенники похвастались богатствами в сети и попались
Клеймившего своих секс-рабынь сутенера отправили за решетку
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Бортпроводницы захваченного самолета рассказали о состоянии угонщика
Новости партнеров

Глава РУСАДА допустил возможность новых потерь медалей Сочи-2014

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Ганус

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что Россия «вполне возможно» потеряет медали Олимпийских игр 2014 года после проверки экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных Московской антидопинговой лаборатории. Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс».

«Вполне возможно, мы потеряем что-то в медальном зачете, но наследие сочинской Олимпиады у нас никто не отберет», — заметил Ганус. Он также сказал, что Игры в Сочи оказались одними из лучших с точки зрения организации, однако подчеркнул, что нужно разбираться «со скелетами в шкафу».

Так Ганус отреагировал на решение WADA сохранить статус соответствия РУСАДА. Одним из условий было предоставление экспертам Всемирного агентства доступа к базе данных Московской лаборатории. Пробы были переданы представителям WADA 18 января, их проверкой займется иностранная лаборатория. Процесс должен завершиться к 30 июня 2019 года.

Изначально пробы из Московской антидопинговой лаборатории WADA должно было получить до 31 декабря, однако российская сторона сорвала дедлайн. Оборудование независимых экспертов не прошло сертификацию, из-за чего они не получили доступ к базе. Вскоре этот вопрос был решен.

Из-за расследования о существовании государственной допинговой системы Россия в ноябре 2017 года потеряла первое место в общем зачете сочинской Олимпиады. Однако в феврале прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) вернул золото Игр Александру Легкову в лыжных гонках и Александру Третьякову в скелетоне. В активе россиян вновь оказалось 11 золотых медалей, что позволило команде вновь возглавить неофициальный зачет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава РУСАДА: "Возможно, потеряем в медальном зачете Сочи, но со скелетами в шкафу нужно разбираться"
WADA похвалило Россию
WADA достались данные московской антидопинговой лаборатории
Другие материалы рубрики
Спорт00:07Сегодня

«Я хотел одного — забивать, забивать, забивать»

Он обыграл США и придумал «Движение вверх». Почему Сергей Белов — легенда
12:1016 января

Бывший футболист сборной России посочувствовал «набедокурившим» Кокорину и Мамаеву

19:2522 января

WADA похвалило Россию

02:32Сегодня

Тренер «Зенита» поддержал заявившего о «стаде баранов» Кокорина

Спорт00:0622 января
Алина Загитова

На лезвиях

Защитит ли Загитова титул? Главные интриги чемпионата Европы
16:4822 января

Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение

14:2116 января

Олимпийский чемпион призвал российского биатлониста извиниться за допинг

21:2022 января

WADA назвало условие отстранения России от Олимпиады-2020

Спорт00:0311 января

Бамос, Рамос!

Капитан «Реала» — костолом и скандалист. Как он стал лучшим защитником мира?
14:1222 января

ЦСКА продлил контракт с лучшим бомбардиром чемпионата России

07:3116 января

Белорус из UFC пообещал всегда драться в России под советский гимн

20:3222 января

Усэйн Болт окончательно ушел из спорта

Россия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Волонтерка потеряла глаз из-за подаренного квеста
Все материалы
Мир
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
Трампу запретили выходить из НАТО
В американском Конгрессе разругали капитализм
Сирия пригрозила обстрелять аэропорт Тель-Авива
Антироссийские санкции признали бесполезными
В Кремле отметили неизменность позиций по вопросу мирного договора с Японией
Мексика поставила рекорд по убийствам
Все материалы
Бывший СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе
Тимошенко собралась делать Украину великой и конкурировать с Порошенко
В Белоруссии отреагировали на освобождение Насти Рыбки
Порошенко обратился к жителям Крыма и Донбасса
Все материалы
Экономика
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
Названы самые необычные вакансии для россиян
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Глава ВТБ рассказал о способности российской экономики выдержать санкции
Названы сроки запуска криптовалюты Павла Дурова
Российский госдолг сократился на миллиарды долларов
Eni останется партнером «Роснефти»
Все материалы
Силовые структуры
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Ханты-Мансийска Россиянин захватил самолет и потребовал лететь в Афганистан
На борту были 69 человек. Лайнер экстренно сел, угонщика задержали
«Поднимайте всех — мы идем мстить»
Цыгане и казаки устроили бойню на Урале. Их поссорила любовь
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Угонщик самолета не смог объяснить причину своего поступка
Раскрыты подробности обвинения против Насти Рыбки
Угнавший самолет россиянин начинал с битья окон
Российские заключенные снова напали на тюремщиков
Все материалы
Наука и техника
Выхода нет
Люди десятилетиями пытались покорить Марс, но так и не смогли. Что им мешает?
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Обнаружена угрожающая питьевой воде климатическая бомба
Новое лечение заставило организм пожирать раковые опухоли
Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3
Российский военный флот признали бесполезным для Сухопутных войск и ВДВ
Все материалы
Спорт
«Я хотел одного — забивать, забивать, забивать»
Он обыграл США и придумал «Движение вверх». Почему Сергей Белов — легенда
Глава РУСАДА допустил возможность новых потерь медалей Сочи-2014
Алина ЗагитоваНа лезвиях
Защитит ли Загитова титул? Главные интриги чемпионата Европы
WADA похвалило Россию
Тренер «Зенита» поддержал заявившего о «стаде баранов» Кокорина
Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение
WADA назвало условие отстранения России от Олимпиады-2020
Все материалы
Культура
Скрепы и пустота
Бескрайние и нищие просторы России на снимках одного из известнейших фотографов
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
«Любовь — это война, а брак — соглашение о мире»
Страсть, флирт и стареющая Европа глазами звезды французской литературы
Режиссера черной комедии о блокадном Ленинграде заподозрили в коррупции
Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов
Записавшая спустя 35 лет новые песни ABBA заставит фанатов подождать еще немного
В парижском бутике обнаружили картину XVII века
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Обнаружен новый вирус для взлома криптокошельков
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
МИД подтвердил подлинность писем дипломатов об убийстве журналистов в ЦАР
Мошенники похвастались богатствами в сети и попались
Изуродованная после пластической операции видеоблогерша покончила с собой
В ЦАР подтвердили данные из расследования гибели российских журналистов
Все материалы
Ценности
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Ким Кардашьян отфотошопила лицо и насмешила сети
Стюардессы отнеслись к чернокожей рэперше «как к животному» и прослыли уродинами
Бродячий пес ворвался на подиум во время показа и сорвал шоу
Ирина Шейк поделилась секретом быстрого похудения
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту
Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать
Пассажир российского самолета потребовал развернуть лайнер в Афганистан
Найден неожиданный способ вырастить успешного ребенка
Все материалы
Из жизни
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Врач продлил на месяц жизнь умирающего пациента и поплатился
Еж пробудился от спячки раньше времени, разволновался и облысел
Клеймившего своих секс-рабынь сутенера отправили за решетку
Беременную Меган Маркл потянуло на веганство и гендерно-нейтральные тона
Все материалы
Дакар-2019
Если вы не следили за самой красивой гонкой этого года, то просто посмотрите, как это было
Спорткар, который не смог
Бразильский Volkswagen, о котором вы не слышали, — история постройки и провала
История Супры
Насыщенная биография японского купе
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
В Малайзии нашли худшую в мире реплику Ferrari LaFerrari
40-летний хэтчбек Ford Fiesta почти без пробега уйдет с молотка
Германии предложили отказаться от безлимитных автобанов
Все материалы
Дом
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
«Там жили девушки легкого поведения»
Россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
Назван любимый этаж москвичей
Сочинской недвижимостью заинтересовались американцы и узбеки
Москвич открыл сауну в жилом доме и пригрозил соседям отключением воды
Все материалы