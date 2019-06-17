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33 российских спортсмена заподозрены в употреблении допинга

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33 спортсмена из Республики Чувашия подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что в период с июня 2017-го по июнь 2019 года сотрудники отдела расследований организации проводили проверку в одном из спортивных училищ республики, в результате которой были выявлены факты использования запрещенного метода. Специалисты опросили более 140 человек и обнаружили по меньшей мере 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами или персоналом.

В настоящий момент РУСАДА планирует открыть дела в отношении 33 спортсменов, представляющих следующие виды: самбо (три человека), велоспорт (пять), биатлон (два), спортивная гимнастика (один), бокс (один), вольная борьба (один), лыжные гонки (один), легкая атлетика (17), легкая атлетика для глухих (один), легкая атлетика для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (один).

В мае глава организации Юрий Ганус заявил, что допинг стал неотъемлемой частью спорта. Также он признался, что отдает себе отчет в том, что часть спортсменов, избегающих тестирования, на самом деле принимают запрещенные препараты.

В ноябре 2015 года РУСАДА было лишено соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) после допингового скандала в российском спорте. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018-го.

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