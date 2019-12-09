Родченков потребовал пересмотреть итоги Олимпийских игр в Лондоне и Сочи

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков потребовал пересмотреть результаты Олимпийских игр 2012 и 2014 годов. Об этом пишет Times.

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Он заявил о важности «наказать всех тех, кто занимался коррупцией в различных видах спорта, например, легкой атлетике, тяжелой атлетике, лыжах, биатлоне и бобслее». Для этого, по мнению Родченкова, необходимо пересмотреть результаты Игр в Лондоне и Сочи.

Ранее Родченков прокомментировал санкции в отношении российского спорта. В частности, он заявил, что Россия

«получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом».

9 декабря Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно связано с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Родченков в 2016 году бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о существующей в России допинг-системе. Действия Родченкова привели к тому, что России запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, многих отечественных спортсменов отстранили, а Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия.

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