В ФИФА отреагировали на решение WADA об отстранении России

В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В федерации заявили, что приняли во внимание решение WADA. Отмечается, что ФИФА контактирует с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространения санкций на футбол.

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет проводить на своей территории международные турниры.

Глава комиссии по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что сборная России в случае выхода в финальную часть чемпионата мира-2022 сможет выступить на турнире только в нейтральном статусе. При этом отмечается, что квалификационные матчи к ЧМ команда сможет провести под флагом страны.

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