Россия обжалует решение WADA

Россия обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении страны от участия в крупных международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что 19 декабря состоится заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), после которого можно будет обжаловать решение. Журова отметила, что необходимо бороться за российских спортсменов.

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О лишении статуса соответствия РУСАДА стало известно ранее 9 декабря. Такое решение принял исполком WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

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