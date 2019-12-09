Четырехкратный олимпийский чемпион из России поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Его слова приводит Sport24.

«У нас до хрена спортсменов, которые сидят в Госдуме, двадцать с лишним олимпийских чемпионов! Могли они поменять закон о допинге? Они же приняли, вот и все! То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA», — заявил Тихонов.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.

Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу. Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая признала, что решение WADA было ожидаемым.

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Россию права участвовать в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры. В Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали эту позицию. При этом в организации отметили, что это не должно коснуться «чистых» спортсменов.

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