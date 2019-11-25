WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. В случае принятия этого решения спортсмены не смогут поехать на Олимпийские игры 2020 года, сообщает The New York Times.

По информации газеты, российские атлеты смогут принять участие в соревнованиях в Токио только под нейтральным флагом, как это было на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Кроме того, комитет предлагает отстранить Россию от всех значимых международных соревнований, в том числе от чемпионата мира по футболу 2022 года.

Также отмечается, что в отчете комитета предлагается запретить российским спортивным чиновникам присутствовать на соревнованиях. Стране также хотят запретить принимать на своей территории международные соревнования.

23 ноября сообщалось, что WADA рекомендовало вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Рекомендация была основана на докладах группы по разведке и расследованиям WADA, а также независимой рабочей группы, в которых упоминалось о несоответствиях, обнаруженных в некоторых данных. Дальнейшее обсуждение статуса российской организации пройдет на заседании исполкома WADA 9 декабря.

Статус соответствия РУСАДА был восстановлен в сентябре 2018-го. Одним из условий восстановления была передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории специалистам из WADA. В сентябре сообщалось, что информация из лаборатории подверглась изменениям.

Перед Олимпиадой 2018 года Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован по результатам расследования о допинге в российском спорте. В итоге в Пхенчхане под нейтральным флагом выступила команда «Олимпийских атлетов из России». Ряд спортсменов также не получил приглашение на Игры от МОК и не смог выступить на соревнованиях. После окончания Олимпиады в Южной Корее статус ОКР был восстановлен.

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