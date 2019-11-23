РУСАДА захотели признать несоответствующим антидопинговому кодексу

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что рекомендация была основана на докладах группы по разведке и расследованиям WADA, а также независимой рабочей группы, в которых упоминалось о несоответствиях, обнаруженных в некоторых данных.

Дальнейшее обсуждение статуса российской организации пройдет на заседании исполкома WADA 9 декабря.

РУСАДА уже было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015-го на фоне допингового скандала в российском спорте. Это привело к лишению организации ее статуса, который был восстановлен только в сентябре 2018-го.

Одним из условий восстановления была передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории специалистам из WADA. В сентябре сообщалось, что информация из лаборатории подверглась изменениям. WADA получило объяснения от российской стороны, сейчас проводится их оценка.

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