Россия оставила без ответа часть вопросов от WADA

Российская сторона не ответила на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) о причинах несоответствия данных Московской антидопинговой лаборатории тем, что уже были у организации. Об этом в Twitter сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.

По информации источника, WADA отправило 31 вопрос, получив при этом 23 ответа. Зеппельт отметил, что 17 ноября состоится заседание организации, на котором будет обсуждаться вопрос статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Внеочередной исполком WADA, на котором будет поднят вопрос возможных санкций, пройдет 17 декабря.

29 октября WADA подтвердило, что получило от российской стороны дополнительную информацию относительно причин несоответствия данных Московской антидопинговой лаборатории. Тогда в агентстве пообещали представить отчет по данному вопросу до конца ноября.

В сентябре стало известно о манипуляциях с данными лаборатории. Об этом заявил председатель комиссии по соответствию WADA Джонатан Тейлор. Он же сообщил и о том, что российской стороне будет предоставлена возможность объяснить расхождения.

Передача данных столичной лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. Сведения были предоставлены WADA в июле 2019-го.

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