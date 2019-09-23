В WADA рассказали о манипуляциях с допинг-пробами в Московской лаборатории

Председатель комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор рассказал о манипуляциях данными Московской антидопинговой лабораторией. Его слова приводит The New York Times.

Тейлор заявил, что записи о некоторых положительных допинг-пробах была удалены из базы данных. Он отметил, что России необходимо объясниться, чтобы избежать новых санкций. Представитель WADA пообещал дать российской стороне возможность разобраться в случившемся.

22 сентября глава Института национальных антидопинговых агентств Михаэль Аск заявил, что WADA инициировало процесс отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По его словам, российской стороне должны предоставить три недели для предоставления объяснений. Тогда же The Telegraph писал о возможном отстранении России от Олимпиады в Токио из-за подделки предоставленных WADA данных Московской лаборатории.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

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