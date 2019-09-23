Министр спорта прокомментировал развитие допингового скандала с участием России

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), где рассматривались возможные санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводит РИА Новости.

Колобков подчеркнул, что РУСАДА выполнило требования WADA и обеспечило передачу данных Московской антидопинговой лаборатории. Он добавил, что речь идет о несоответствии переданной экспертам WADA информации с теми, что предоставили осведомители агентства. По словам министра, проблемой занимаются эксперты обеих сторон.

Утром 23 сентября началось заседание исполкома WADA. В ходе него должны быть озвучены результаты расследования организации в отношении полученных от российской стороны лабораторных данных.

Накануне, 22 сентября, глава Института национальных антидопинговых агентств Михаэль Аск заявил, что WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА. По его словам, российской стороне должны предоставить три недели для предоставления объяснений.

Тогда же The Telegraph писал о возможном отстранении России от Олимпиады в Токио из-за подделки предоставленных WADA данных московской лаборатории. Впервые о возможном подлоге заговорил немецкий журналист Хайо Зеппельт, который специализируется на расследовании систематических нарушений антидопинговых правил.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

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