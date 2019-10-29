WADA получила ответы от России

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) подтвердили получение от российской стороны дополнительной информации относительно причин несоответствия данных Московской антидопинговой лаборатории с теми, что уже были у организации. Об этом сообщается на сайте WADA.

Согласно заявлению организации, в настоящее время эксперты агентства изучают полученные разъяснения. Также к рассмотрению ответов привлечены и независимые судебные эксперты. WADA готовится представить отчет по данному вопросу до конца ноября.

В сентябре стало известно о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил председатель комиссии по соответствию WADA Джонатан Тейлор. Он же сообщил и о том, что российской стороне будет предоставлена возможность объяснить расхождения.

Британский The Telegraph допустил, что несоответствия могут повлечь за собой новые санкции в отношении российского спорта — в том числе и отстранение от Олимпиады в Токио.

Передача данных столичной лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. Сведения были предоставлены WADA в июле 2019-го.

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