Пообещавший отлучить Россию от мирового спорта украинец из WADA получил ответ

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на слова украинца Игоря Жданова, утвержденного в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), который пообещал отлучить Россию от мирового спорта. Слова Гануса приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Такая реакция идет не только от министра спорта Украины, она идет в том числе и от других людей. Но она выражена эмоциональным восприятием того, что происходит», — поделился глава РУСАДА. По его мнению, Россия еще долго будет «пожинать плоды» допингового скандала.

Ганус заметил, что стране в такой ситуации нужно быть терпеливой и идти на диалог. Глава РУСАДА заявил, что все считают российский спорт грязным, потому что «мы стали рецидивистами».

23 октября Жданов в своем Facebook написал, что будет защищать права чистых спортсменов и попытается усилить ответственность за употребление допинга. Он отметил, что Россия на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы.

В сентябре председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил о том, что данные Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы экспертам агентства, были изменены. Российской стороне дали возможность объясниться.

Передача данных лаборатории была одним из условий восстановления статуса РУСАДА, которое было признано соответствующим кодексу WADA в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены в июле этого года.

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