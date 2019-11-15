РУСАДА открестилось от «оборотней-махинаторов»

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали выводы доклада независимой рабочей группы о махинациях сотрудников организации во время расследования допингового скандала в Республике Чувашия. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая подчеркнула, что у сотрудников организации нет полномочий правоохранительных органов. Она отмела обвинения во влиянии на расследование. «Никаких "оборотней" у нас нет», — заключила она.

В докладе независимой рабочей группы утверждается, что сотрудники РУСАДА были вовлечены в махинации при получении свидетельских показаний. Авторы доклада выразили надежду, что в организации смогут признать ошибки и помогут вычислить «оборотней».

Расследование, о котором идет речь, велось силами РУСАДА с июня 2017-го по июнь 2019-го. В ходе него было опрошено более 140 человек и выявлено по меньшей мере 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил со стороны спортсменов или же персонала. В организации планировали возбудить дела в отношении 33 атлетов республики.

В ноябре 2015-го на фоне допингового скандала в российском спорте РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства, что привело к лишению организации ее статуса. Он был восстановлен только в сентябре 2018-го.

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