Российские спортсмены подали в суд на главу РУСАДА

Девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы иск против генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, спортсмены написали заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe. В нем он раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и заявил, что атлетам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови.

В заявлении спортсменов говорится, что эти сведения не соответствуют действительности. Иск подписали семь легкоатлетов, гимнаст и борец. Их имена не называются.

В мае этого года Ганус назвал допинг неотъемлемой частью спорта. Также он признался, что отдает себе отчет в том, что часть атлетов, избегающих тестирования, на самом деле принимают запрещенные препараты.

В ноябре 2015 года РУСАДА было лишено соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) после допингового скандала в российском спорте. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018-го.

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