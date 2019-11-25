Российскому спорту предрекли трагедию

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о будущем отечественного спорта. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Я не хочу быть пророком в таком тяжелом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет — нам надо будет разобраться, кто допустил такое», — заявил Ганус. Он отметил, что российский спорт еще никогда не сталкивался с такими санкциями.

23 ноября комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Дальнейшее обсуждение статуса российской организации пройдет на заседании исполкома WADA 9 декабря.

РУСАДА уже признавалось несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015-го на фоне допингового скандала в российском спорте. Это привело к лишению организации ее статуса, который был восстановлен только в сентябре 2018-го.

Одним из условий восстановления была передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории специалистам из WADA. В сентябре сообщалось, что информация из лаборатории подверглась изменениям.

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