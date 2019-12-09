Фуркад рассказал о потерянных из-за россиян медалях

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о возможных санкциях Всемирного антидопингового агенства (WADA) в отношении России. Его слова приводит NRK.

«Думаю, Россию накажут. Надеюсь, это повлечет за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за нее», — заявил спортсмен.

По его мнению, наказание должно быть суровым, но невиновные российские спортсмены должны продолжать принимать участие в соревнованиях. Фуркад подчеркнул, что Россия «важна для спорта, как Германия, Норвегия и Франция».

25 ноября комитет по соответствию WADA призвал отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года и запретить ей принимать международные соревнования. Это связано с возможными манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории. Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира. Ранее он уже высказывался по поводу допинговых разбирательств в отношении России и призвал допустить «чистых» атлетов до стартов.

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