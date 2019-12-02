Фуркад вступился за «чистых» россиян

Французский биатлонист Мартен Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ» высказался о рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях на четыре года.

По мнению Фуркада, атлеты, не употреблявшие допинг, должны получить возможность соревноваться. «Нельзя отстранять кого-то от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира только из-за паспорта», — заявил француз.

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25 ноября комитет по соответствию WADA призвал отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года и запретить стране принимать международные соревнования. Рекомендация была озвучена на фоне манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира. Он неоднократно критиковал российского биатлониста Александра Логинова за употребление допинга. В частности, он обвинял россиянина в том, что тот не объяснился перед другими биатлонистами. В марте Логинов и Фуркад помирились.

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