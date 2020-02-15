Биатлонист Логинов завоевал золото ЧМ и прервал антирекорд сборной России

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Логинов прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял франуз Кантен Фийон Майе (22 минуты и 54,6 секунды, один промах), на третьем месте расположился его соотечественник Мартен Фуркад (23 минуты и 7,6 секунды, без промахов).

Логинову удалось прервать антирекорд сборной России. До этого российская команда имела серию из 27 гонок без медалей на этапах Кубка мира, что является худшим результатом в истории. Последний раз отечественные биатлонисты завоевывали призовые места 14 декабря 2019 года. Тогда Логинов выиграл серебряную медаль в гонке преследования на этапе в австрийском Хохфильцене.

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