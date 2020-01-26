Российские биатлонисты установили антирекорд, 26 гонок подряд не попав на подиум Кубка мира. Результаты спортсменов доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

26 января на этапе Кубка мира в Поклюке россиянки остались без медалей в масс-старте. Светлана Миронова заняла 19-е место, Ирина Старых — 20-е и Екатерина Юрлова-Перхт — 21-е. Победительницей стала шведка Ханна Эберг.

Российские биатлонисты не попадают в первую тройку на Кубке мира с 14 декабря 2019 года. Тогда Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе в австрийском Хохфильцене.

Таким образом биатлонисты побили антирекорд сборной России. В 2016 году российские спортсмены оставались 25 гонок без наград.

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