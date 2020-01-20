Российская биатлонистка пожаловалась на злой русский народ

Российская биатлонистка Евгения Павлова в эфире «Матч ТВ» пожаловалась на злой русский народ.

Палова рассказала, что в социальных сетях ей постоянно пишут гадости. По ее мнению, болельщики должны принимать спортсменов с теми результатами, которые они в состоянии демонстрировать. «Давайте зайдем в Instagram немки [Ванессs Хинц], которая зашла в эстафете на штрафные круги. 50 комментариев — все положительные. Если бы мы что-то сделали, то сразу: сдохни, иди, не знаю, что сделай. У нас, наверное, народ такой злой», — посчитала биатлонистка.

В этом сезоне Кубка мира Павлова выступила только в эстафете на этапе в немецком Рупольдинге, где женская сборная России заняла 11-е место. Спортсменка не смогла отобраться в национальную команду перед началом сезона.

Российские биатлонисты не попадают в первую тройку на этапах Кубка мира с 14 декабря 2019 года. Тогда Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе в австрийском Хохфильцене.

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