Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Полные результаты доступны на сайте IBU.

Победу в гонке одержала команда Франции, показав результат один час 18 минут 11,2 секунды. Вторыми стали норвежцы, отстав от победителей на одну минуту и 12,2 секунды. Третье место заняли австрийцы с отставанием в одну минуту и 24,3 секунды. Россияне Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов стали четвертыми, отстав на одну минуту и 32,3 секунды.

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