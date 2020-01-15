Олимпийский чемпион рассказал о бесконечном хаосе в сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию в женской сборной России. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Какой-то бесконечный хаос. Нет четко спланированных действий. Все время какие-то судорожные импульсы», — рассказал Васильев, описывая постоянные перестановки в составе команды. Бывший биатлонист подчеркнул, что ему непонятно отношение тренерского штаба к Евгении Павловой: «Никому была не нужна, а сейчас вроде разбежалась и всем понадобилась».

Кроме того, спортсмен оценил выступления россиянки Светланы Мироновой и отказался считать ее лидером команды. «Какая она лидер? Один раз стреляет "ноль", потом три, четыре, пять промахов… в масс-старте вообще 11. Разве лидер может так стрелять?» — возмутился он.

На счету женской сборной России в текущем розыгрыше Кубка мира две награды — бронза Мироновой в спринте и серебро в эстафете на этапе в австрийском Хохфильцене. В общем зачете Кубка наций россиянки идут четвертыми.

Васильев — олимпийский чемпион 1984-го и 1988 годов. Оба золота он завоевал в эстафетах. Также в активе спортсмена — золото и серебро чемпионата мира.

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