Тренер российских биатлонистов обвинил «мужиков» в очередной гонке без медалей

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Ирина Старых
Ирина Старых

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев обвинил Матвея Елисеева и Александра Логинова в провале в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Мужики провалили свои этапы напрочь. Слишком много запасных. Матвей вообще встал "ногами" на последнем круге. По Логинову — надо с ним поговорить», — утверждает Хованцев.

«Мы могли быть сегодня в призерах. Эту эстафету проиграли ребята. Девчонки выжали максимум из ситуации», — добавил тренер.

Ранее 25 января россияне заняли четвертое место в смешанной эстафете. Помимо Логинова и Елисеева, за российскую команду выступили Лариса Куклина и Ирина Старых. Первое место досталось французским биатлонистам.

Серия без медалей для отечественных биатлонистов продолжилась. Смешанная эстафета в Поклюке стала 24-й гонкой, где россияне не сумели занять призовые места. Антирекорд сборной России — 25 стартов без наград.

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