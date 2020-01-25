Российские биатлонисты упустили медали в смешанной эстафете на Кубке мира

Российская сборная финишировала на четвертом месте в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место заняли спортсмены из Франции. Вторая позиция досталась норвежцам. Третьими финишировали биатлонисты сборной Германии. Российская команда, представленная Матвеем Елисеевым, Александром Логиновым, Ларисой Куклиной и Ириной Старых, показала четвертый результат, упустив медали.

Смешанная эстафета стала уже 24-й гонкой, где российские биатлонисты не сумели занять место на подиуме. Антирекорд отечественных спортсменов — 25 стартов без наград.

26 января пройдут еще две гонки в рамках этапа Кубка мира в Поклюке. Масс-старт среди мужчин на 15 километров стартует в 14:15 по московскому времени. В 17:00 начнется женский масс-старт.

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