Противник российского спорта обрушился с критикой на шведских допингистов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, раскритиковал уличенных в употреблении допинга соотечественников. Его слова приводит Sport Bladet.

Самуэльссон заявил, что раздражен информацией о делах против чемпионки мира по вольной борьбе Йенни Франссон и победителя первенства Европы по кроссу Робела Фсиху. «Это печальная новость для шведского спорта. Это подрывает доверие к шведской антидопинговой программе. Я считал, что наша страна стоит в первых рядах в борьбе с допингом», — посчитал он.

В начале февраля Фсиха и Франссон обвинили в употреблении допинга. В пробах спортсменов были обнаружены следы запрещенных вещества. Они были временно отстранены от участия в соревнованиях.

22-летний Самуэльссон — противник восстановления российского спорта, требовавший полного изгнания россиян из спорта. Он негативно отреагировал на возвращение в биатлон Александра Логинова и требовал от него извинений за употребление допинга. Швед неоднократно заявлял, что получает письма с угрозами от российских болельщиков.

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