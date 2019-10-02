Олимпийский чемпион призвал изгнать всех российских спортсменов

Олимпийский чемпион по биатлону, швед Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом он написал в письме, опубликованном в издании Idrettspolitikk.

Самуэльссон заявил, что после информации о манипуляциях с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории российский спорт нужно изолировать, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишить статуса соответствия. Он отметил, что существование государственной системы допинга в России уже было доказано.

О манипуляциях с данными столичной лаборатории стало известно 22 сентября. Эксперты WADA обнаружили несоответствие между данными московской антидопинговой лаборатории и сведениями информаторов. The Telegraph также допустил возможное отстранение России от Олимпиады в Токио.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

Самуэльссон — противник восстановления российского спорта, выступающий за бойкот биатлонных соревнований на территории России. Он негативно отреагировал на возвращение в спорт Александра Логинова и требовал от него извинений за употребление допинга.

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