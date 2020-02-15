Российский биатлонист Александр Логинов ответил на нападки иностранных биатлонистов после победы в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Логинов заявил, что прошел 12-15 допинг-проверок, и посчитал, что общественность должна доверять ему. «С удовольствием готов любого спортсмена принять у себя дома. Хоть 365 дней в году, чуть ли не на соседней кровати. Но не на одной — жена не поймет», — добавил он.

Ранее 15 февраля Логинов завоевал золото в спринте, пройдя дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Также в тройку призеров попали французы Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад.

Золото Логинова стало первым для российских мужчин в личных гонках ЧМ с 2008 года. Также биатлонисту удалось прервать антирекорд сборной России в текущем сезоне.

После этого ряд иностранных биатлонистов выступил с критикой в адрес Логинова. В частности, норвежцы братья Бе вспомнили о дисквалификации россиянина 2014 года и посчитали его победу нечестной и недостойной.

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