Норвежские биатлонисты посчитали Логинова недостойным золота чемпионата мира

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе прокомментировали победу россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Их слова приводит NRK.

«Он не достоин быть здесь. Его дисквалифицировали за допинг. Очень сложно быть четвертым в гонке, когда золото выигрывает человек, которого ранее наказывали. Это нечестно по отношению к нам, ведь мы боремся честно», — заявил Тарьей Бе. Он назвал Логинова обманщиком и отказался уважать его.

Йоханесс Бе присоединился к мнению брата. Он посчитал, что его победа выглядит странной, так как в текущем сезоне он показывал более слабые результаты. Оба брата надеялись на норвежско-французское противостояние, без участия в нем русских спортсменов.

Ранее 15 февраля Логинов завоевал золото в спринте, пройдя дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Также в тройку призеров попали французы Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад. Братья Бе расположились на четвертом и пятом местах.

Золото Логинова стало первым для российских мужчин в личных гонках ЧМ с 2008 года. Также биатлонисту удалось прервать антирекорд сборной России в текущем сезоне.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступили против его возвращения в спорт.

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