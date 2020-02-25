В Международном союзе биатлонистов оправдались за обыски у Логинова

В Международном союзе биатлонистов (IBU) оправдались за обыски у россиянина Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. Заявление организации приводит ТАСС.

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В IBU рассказали, что обратились в итальянскую полицию для проверки биатлониста и его тренера Александра Касперовича во время турнира в Антхольце. При этом в организации подчеркнули, что не подавали жалоб и не требовали никаких действий от правоохранительных органов в отношении Логинова или Касперовича. Отмечается, что антидопинговый департамент IBU готов предоставить любую помощь итальянской полиции.

22 февраля в гостиничном номере Логинова в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция провела проверки в связи с тем, что тренер спортсмена воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

После этого Логинов снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность. На турнире россиянин выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

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