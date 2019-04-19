Олимпийский чемпион раскритиковал «жирующих на деньги народа» спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал российских биатлонистов. Его слова приводит «Экспресс-газета».

Тихонов заявил, что нынешнее поколение спортсменов не умеет выступать на публике. «Стыдоба! А ведь спортсмены сидят на шее налогоплательщиков. Жируют на деньги народа, которого все обдирают сейчас как липку. Спортсмены-то сами ничего не производят», — добавил он.

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Отдельно олимпийский чемпион отметил поведение Александра Логинова. «Похоже, он поймал звезду. Он забыл своего первого тренера — Екатерину Халиуллину. У Саши кругом "я" да "я"… Так нельзя. Надо помнить тех, кто тебя воспитал», — сказал он.

Тихонов известен критикой российских биатлонистов. Он предлагал разогнать действующее биатлонное руководство, запретить спортсменам работать в Госдуме и выгнать Россию из мирового биатлона.

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