Руководство российского биатлона назвали «обалдуями»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева и баллотировавшегося на пост президента Виктора Майгурова. Его слова приводит телеканал «360».

По словам Тихонова, Драчев не умеет выстраивать отношения с коллегами и ведет себя как «пустое место». «Что Драчев, что Виктор Майгуров — обе фигуры недостойные. Самое страшное, до чего мы дожили — никто не хочет быть президентом СБР, кроме как вот этих двух обалдуев, я их по-другому назвать не могу», — заявил он.

Олимпийский чемпион отметил, что Драчев не выполнил обещание о привлечении больших инвестиций в биатлон. Он добавил, что в федерации нет денег, и многие уволились из организации.

Тихонов известен критикой российских биатлонистов. Он предлагал разогнать действующее биатлонное руководство, запретить спортсменам работать в Госдуме и выгнать Россию из мирового биатлона.

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