Лукашенко призвал помнить о последствиях волнений в Белоруссии для Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал помнить, к каким последствиям для Европы могут привести волнения в республике. Его слова приводит БЕЛТА.

«Надо утихомириться, и им тоже за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет», — заявил он.

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По его словам, в этом случае Белоруссия может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы». Лукашенко считает, что территорию республики используют как трамплин против России подобно тому как «Гитлер бросил армию "Центр" на Москву». «Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией», — подчеркнул он.

4 августа Лукашенко во время обращения к народу и парламенту пригрозил пожаром «до Владивостока», если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция. Он призвал в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа, не «подбрасывать ядерного оружия» и не «взрывать обстановку».

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Тысячи работников главных промышленных предприятий страны присоединились к общенациональной забастовке, объявленной оппозицией. Лукашенко назвал локаут «ножом в спину» власти.

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