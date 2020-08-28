Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.

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Сын главы государства заявил, что считает их не соперниками, а скорее оппонентами. «Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то», — сказал он. Лукашенко добавил, что всегда хотел бы, чтобы в стране были разные мнения.

Однако, по его словам, когда страна находится в сложной ситуации, необходимо быть едиными и стараться идти по правильному направлению.

Ранее Виктор Лукашенко поучаствовал в велопробеге в поддержку главы государства. К акции также присоединились председатель федерации баскетбола Максим Рыженков и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Велопробег завершился на площади возле «Минск-Арены», где состоялся митинг.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые в первые дни жестко разгонялись. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.