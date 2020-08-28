Сын Лукашенко поучаствовал в велопробеге в его поддержку

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поучаствовал в велопробеге в поддержку главы государства, передает Tut.by.

К акции также присоединились председатель федерации баскетбола Максим Рыженков и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Велопробег завершился на площади возле «Минск-Арены», где состоялся митинг.

Между тем на площади Независимости проходит акция протеста, ОМОН начал задерживать ее участников.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые в первые дни жестко разгонялись. В воскресенье, 23 августа, митинг противников Лукашенко в центре Минска собрал, по оценкам журналистов, до 250 тысяч человек. Лукашенко прибыл в свою резиденцию на вертолете с автоматом в руках. Его сопровождал 15-летний сын Николай, также вооруженный. Белорусский лидер поблагодарил силовиков и сравнил протестующих с крысами.

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