Алексиевич заявила о нежелании оппозиции устраивать переворот в Белоруссии

Член Координационного совета белорусской оппозиции, Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич заявила о нежелании оппонентов действующего президента Александра Лукашенко устраивать государственный переворот. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Алексиевич, главная задача оппозиции состоит в преодолении политического кризиса, а не в организации переворота в стране.

«Напрасно думать, что за протестами стоят 60 человек. Это народ пришел к этому сам. Каждый из нас сегодня гордится своим народом. Мы должны говорить и спорить, признавать, что мы разные, но искать мирные пути разрешения кризиса в диалоге», — заявила она.

Также Алексиевич отметила, что не чувствует себя виноватой после допроса в Следственном комитете. По ее мнению, действия белорусских властей в отношении оппозиции могут привести страну к новым потрясениям.

«Если нас так будут разделять, мы скатимся к гражданской войне», — добавила она.

Писательницу вызвали на допрос в Следственный комитет ранее 26 августа. До этого Нобелевского лауреата вызывали в СК Белоруссии 24 августа. Планировалось, что ее допросят в качестве свидетеля по уголовному делу, открытому по факту создания Координационного совета оппозиции и попыткой захвата им государственной власти.

14 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти. Алексиевич отсутствовала на первом заседании совета из-за инфекционных ограничений.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.