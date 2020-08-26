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Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии

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Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Писательницу и члена президиума Координационного совета оппозиции Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет (СК) Белоруссии. Об этом в Telegram-канале сообщает Sputnik Беларусь.

До этого Нобелевского лауреата вызывали в СК Белоруссии 24 августа. Планировалось, что ее допросят в качестве свидетеля по уголовному делу, открытому по факту создания Координационного совета оппозиции и попыткой захвата им государственной власти.

14 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти. Алексиевич отсутствовала на первом заседании совета из-за инфекционных ограничений.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

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