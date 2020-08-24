Белорусскую писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) Белоруссии. Об этом сообщает Belsat в своем Telegram-канале.

Ее хотят допросить во вторник, 25 августа, в качестве свидетеля по уголовному делу, открытому по факту создания Координационного совета оппозиции и попыткой захвата им государственной власти. Алексиевич является членом президиума совета.

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Ранее 24 августа на проходной Минского тракторного завода (МТЗ) бойцы ОМОНа задержали Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову, также членов президиума Координационного совета. Правоохранители заявили о начале административного процесса. Задержанным вменяют незаконную организацию забастовок. При этом еще одного из лидеров совета, юриста Лилию Власову, вызвали на допрос в СК.

19 августа Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».