В Координационном совете оппозиции Белоруссии пожаловались на преследования

Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, юриста Лилию Власову вызвали на допрос в Следственный комитет (СК). Об этом сообщает ТАСС.

Информацию подтвердил бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко. Он уточнил, что Власова вызвана в СК в качестве свидетеля.

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В Координационном совете пожаловались на преследования лидеров оппозиции и заявили, что действия сотрудников правоохранительных органов «ограничивают возможности самого совета и диалога» с властью.

Ранее 24 августа на проходной Минского тракторного завода (МТЗ) бойцы ОМОНа задержали членов президиума Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. Правоохранители заявили о начале административного процесса. Задержанным вменяют организацию несанкционированного массового мероприятия.

19 августа Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».