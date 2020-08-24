МВД Белоруссии насчитало 20 тысяч участников акции протеста в Минске

МВД Белоруссии насчитало 20 тысяч участников акции протеста, которая состоялась в Минске в воскресенье, 23 августа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя министерства Ольгу Чемоданову.

Участники протестных акций в столице и других городах начали собираться в воскресенье с 12:00. Максимальное число собравшихся зафиксировано в Минске — порядка 20 тысяч человек. В Бресте и Гродно пришли не более 3 тысяч, утверждают в МВД.

В столице основным местом сбора протестующих стала площадь Независимости, от нее они проследовали к стеле «Минск — город-герой». На пересечении проспектов Победителей и Машерова количество участников акции не превышало 15 тысяч, заявила Чемоданова.

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За прошедшие сутки были составлены 79 административных протоколов о нарушении законодательства о массовых мероприятиях.

В МВД отметили, что некоторые граждане и интернет-ресурсы продолжают призывать белорусов к участию в несанкционированных акциях, умалчивая, что за подобные деяния предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

По оценкам СМИ, число протестующих в Минске 23 августа составило до 250 тысяч человек.

Президент Александр Лукашенко во время акции прилетел в свою резиденцию на вертолете с автоматом в руках. Он поблагодарил силовиков и сравнил протестующих с крысами.