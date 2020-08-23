Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к силовикам, окружающим его резиденцию в Минске. Кадры публикует Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства подошел к ОМОНовцам, при этом у него в руках был автомат с пристегнутым магазином. «Спасибо, вы красавцы!», — заявил он. В ответ силовики начали аплодировать и пообещали, что будут «с ним до конца».

Ранее в сети появилось видео прибытия Лукашенко на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. На кадрах видно, как глава государства выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке незаряженный автомат Калашникова. Рядом с ним шел его сын Коля, облаченный в экипировку спецназовца.