Оценено число участников акций протеста в Белоруссии

Число участников акций протеста в Белоруссии, которые начались у Дома правительства на площади Независимости, по различным оценкам СМИ составило от 150 до 250 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Часть протестующих после нескольких часов на площади отправилась к стеле «Минск — город-герой», возле которой были развернуты армейские подразделения. После чего некоторые из них выдвинулись по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости — рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Там они скандировали «Уходи», «Уволен», держали флаги и плакаты с различными лозунгами, однако спустя некоторое время развернулись и пошли обратно.

В МВД Белоруссии сообщили, что во время протестных акций в Минске задержаний и чрезвычайных происшествий не было. Представители ведомства также пообещали уточнить информацию по всей стране к утру понедельника.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости, где в тот момент находился Лукашенко. Однако местные СМИ опубликовали видео, снятое с коптера, на котором отчетливо видно, что многотысячная колонна демонстрантов остановилась на солидном расстоянии от оцепления, выставленного вокруг резиденции.