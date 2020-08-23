Протестующих белорусов попытались обвинить в попытке штурма дворца Лукашенко

Протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости, где в тот момент находился Александр Лукашенко. Об этом телеканалу ОНТ заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Смелости митингующим хватило ненадолго: люди быстро развернулись и побежали в обратном направлении», — рассказала она.

Однако, судя по информации в Telegram-канале TUT.by, попытки обвинить протестующих в желании идти на штурм не совпадают с действительностью. В канале опубликовано видео, снятое с коптера, на котором отчетливо видно, что многотысячная колонна протестующих остановилась на солидном расстоянии от оцепления, выставленного вокруг Дворца независимости.

Не было провокаций со стороны протестующих и возле стелы «Минск — город герой». Изначально планировалось, что шествие сделает остановку возле этого объекта, однако его также оцепили военные. Как сообщает корреспондент «Ленты.ру» в Минске, также принимавший участие в шествии, одна из руководителей Координационного совета оппозиции Мария Колесникова попросила людей не подходить близко к силовикам и не провоцировать их в связи с недавним обращением министра обороны Белоруссии к протестующим.

Ранее в сети появилось видео прибытия Лукашенко на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. На кадрах видно, как глава государства выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке незаряженный автомат Калашникова. Рядом с ним шел его сын Коля, облаченный в экипировку спецназовца.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин объявил, что некие внешние силы могут попытаться сменить политический курс в стране и использовать в качестве предлога действия силовиков. Глава военного ведомства допустил, что в Белоруссии может начаться гражданская война, а военным придется применять оружие против граждан. Между тем лидеры белорусских протестов открестились от планов насильственного свержения власти и выступили за мирные протесты.