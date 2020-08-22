Белорусская оппозиция отвергла планы насильственного свержения власти

Белорусские оппозиционеры открестились от планов насильственного захвата власти и выразили приверженность принципу мирных протестов, передает «Интерфакс».

Так, соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова на митинге у Дома правительства в Минске призвала белорусов к продолжению мирных протестов. Она подчеркнула необходимость поддержания «дружеской и миролюбивой атмосферы».

Член координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко в свою очередь заверил, что «никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом». «Мы не являемся институтом правовым, который может заменить правительство, или президента, или парламент. У нас нет таких ни полномочий, ни задач. Мы просто говорим, что настало время услышать народ. Услышать и сделать из этого конкретные четкие выводы», — подытожил он.

Ранее Латушко заявил, что потенциальный кандидат от оппозиции в случае назначения новых выборов президента Белоруссии пока не определен. По его словам, сначала необходимо разобраться со случаями насилия в отношении граждан и убедиться, чтобы Верховный суд Белоруссии рассмотрел жалобы на уже проведенные выборы.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.