В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния». Ее участники хотят встать очередью от центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина до места захоронений расстрелянных в Куропатах в конце 1930 — начале 1940-х годов. Об этом сообщает Tut.by.

В районе улицы Богдановича и Немиги появились милиционеры, информирующие, что мероприятие незаконно и за участие в нем предусмотрена административная ответственность.

Количество участников акции продолжает увеличиваться, сообщают журналисты. Несколько сотен человек выстроилось в «Цепь покаяния» в районе площади Бангалор. Люди также подтягиваются и в сквер прямо у стен ЦИП на Окрестина. Волонтеры стоят в сквере и просят всех не приближаться к центру изоляции.

В Куропатах в то же время участники цепи выслушали речь пастора из церкви «Новая жизнь», который сравнил происходившее в этом месте с действиями силовиков против протестующих в ЦИП на Окрестина.

Ранее 21 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в стране. По его словам, Запад решил «подтянуть» страну к себе и создать у границ России «санитарный кордон», к которому относятся прибалтийские республики и Украина.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко видит в происходящем элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».