Белорусская оппозиция порассуждала о кандидате для новых выборов

Потенциальный кандидат от оппозиции в случае назначения новых выборов президента Белоруссии пока не определен. Об этом заявил член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко, передает РИА Новости.

По его словам, перед новыми выборами необходимо решить две задачи: разобраться со случаями насилия в отношении граждан страны и нарушением их прав и свобод и убедиться, чтобы Верховный суд Белоруссии рассмотрел жалобы на уже проведенные выборы.

«Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах», — заверил Латушко. В настоящее время «об этом речи даже не может идти», уточнил член КС.

Он добавил, что на допрос в Следственный комитет вызван еще один, третий член Координационного совета Белоруссии, но не пояснил, о ком идет речь. Ранее следователи вызвали на допрос адвоката Максима Знака и главу стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дылевского.

20 августа Латушко заявил о готовности оппозиции Белоруссии готов к контактам с Россией. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме [видение ситуации]», — сказал он.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.