Оппозиция Белоруссии раскрыла детали переговоров с послами ЕС

Координационный совет (КС), созданный белорусской оппозицией, проводит консультации с послами некоторых европейских стран в Минске. Детали переговоров раскрыл член президиума КС, бывший министр культуры и бывший посол во Франции и Польше Павел Латушко, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня, 19 августа, Европейский союз (ЕС) принял резолюцию по ситуации в Белоруссии. «И конечно, это тоже очень важный шаг», — заявил Латушко.

Он отметил, что ЕС и Россия настаивают на диалоге белорусских властей и общества, и координационный совет полностью разделяет эту позицию.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что признанный Россией и рядом других стран президент Белоруссии Александр Лукашенко не может быть признан легитимным. По словам дипломата, ЕС не признает итоги белорусских выборов. Боррель подчеркнул, что в планах европейского блока — «выразить осуждение и неприятие» режиму Лукашенко.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.