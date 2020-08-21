Еще одного белорусского оппозиционера вызвали на допрос

Еще одного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции вызвали на допрос в Следственный комитет, передает «Интерфакс — Запад».

На допрос вызван глава стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, рассказал участник президиума Павел Латушко (уволенный за участие в протестах директор Купаловского театра в Минске). Ранее стало известно о вызове адвоката Максима Знака. Оба оппозиционера пока имеют статус свидетелей, добавил Латушко.

Он заверил, что, несмотря на уголовное дело, состав Координационного совета будет расширяться. «Среди белорусов много активных неравнодушных граждан, которые, несмотря ни на какие угрозы, желают мирно выражать свою гражданскую позицию», — подчеркнул бывший директор театра.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти.

Массовые протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Протесты поддержали рабочие крупных предприятий, заявившие о забастовках.