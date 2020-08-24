Задержание лидеров Координационного совета оппозиции Белоруссии объяснили

В Координационном совете Белоруссии объяснили задержание бойцами ОМОН оппозиционных лидеров Ольги Ковалевой и Сергея Дылевского. Об этом сообщает Tut.by.

Власти обвиняют их в незаконной организации забастовок. Неизвестно, возбуждено ли против них уголовное дело, однако сотрудники правоохранительных органов сообщили о начале административного процесса в отношении оппозиционеров.

Ранее Дылевского и Ковалеву задержали бойцы ОМОН на проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Им вменили организацию несанкционированного массового мероприятия. Позже члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, юриста Лилию Власову вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в качестве свидетеля.

Материалы по теме «Наши зарплаты — пули ОМОНа» Что происходит на митингах против Лукашенко, куда вышли работники главных заводов Белоруссии «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске

19 августа Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



