Объяснено отсутствие Алексиевич на первом заседании оппозиции Белоруссии

Белорусская писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не присутствовала на первом заседании Координационного совета белорусской оппозиции из-за инфекционных ограничений. Об этом РИА Новости сообщила член президиума совета Ольга Ковалькова.

По ее словам, Алексиевич пока не принимает участие в работе президиума, так как сидит на карантине. Ковалькова выразила надежду, что писательница присоединится к совету в ближайшее время.

14 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти. 19 августа были назначены руководители совета. Ими стали бывший представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, а также доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

В президиум также избраны два деятеля культуры. Это Алексиевич, неоднократно выражавшая свои оппозиционные взгляды, и уволенный за участие в протестах и поддержку забастовки директор Купаловского театра в Минске Павел Латушко, в прошлом — министр культуры страны. Помимо них, руководить советом будут глава стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак и юрист Лилия Власова.

В Белоруссии уже вторую неделю проходят массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с ОМОНом и задержаниями. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.